Engeland houdt goeie generale repetitie voor België tegen Ierland

Engeland was een klasse te sterk in de derby in Wembley. Ook al hield coach Southgate net als Martinez een pak sterkhouders gewoon aan de kant. Toch volgde er een vlotte overwinning. Gelegenheidsaanvoerder Harry Maguire kopte de 1-0 snel binnen na fout uitverdedigen.

Na nieuw mistasten van de defensie bediende Grealish Sancho, die zich knap vrijkapte en afwerkte met een rechtse schuiver. De dominantie van Engeland werd iets voor het uur bekroond dor een penaltygoal van Everton-spits Dominic Calvert-Lewin, die na 4 interlands aan 2 goals zit. In de competitie zit hij dit seizoen aan 8 op 8.

Engeland komt dus met vertrouwen naar Leuven. België zal evenwel dan ook over zijn sterkere pionnen beschikken. Vorige maand verloor België onnodig in Engeland (2-1), maar Engeland verslikte zich daarna in Denemarken (0-1). Zo leidt België met 2 punten op die landen. De Duivels zijn bovendien thuis al sinds 2016 ongeslagen.