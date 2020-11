"14 dagen quarantaine voor atleten en fans bij aankomst is onhaalbaar"

Momenteel moeten reizigers bij hun aankomst in Japan meteen 14 dagen in quarantaine om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar die maatregel is moeilijk te handhaven tijdens de Olympische Spelen, waarbij duizenden atleten en coaches naar Tokio zullen afzakken.

Het organisatiecomité van de Spelen werkt daarom aan een alternatief voor olympische atleten, coaches en officials. Wellicht wordt een coronatest verplicht voor de afreis naar Japan.

"Ze zullen het land binnenmogen als ze voor aanvang van hun reis strikte maatregelen hebben opgevolgd", klinkt het bij de organisatie van Tokio 2020, die ook werkt aan een protocol voor fans.

"Dat plan moet in de lente van volgend jaar klaar zijn, zowel voor Japanse als buitenlandse toeschouwers. Voor buitenlanders is het onhaalbaar om bij aankomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Tests voor het afreizen en bij aankomst in Japan zullen nodig zijn."