Trek-Segafredo legt 3 "nieuwe" krachten vast

De 26-jarige Ghebreigzabhier, een Eritreeër, komt over van NTT waarvoor hij de voorbije drie seizoenen uitkwam. Hij is voormalig nationaal kampioen op de weg en tegen de klok. Ghebreigzabhier moet het team vooral in een dienende rol steunen.

De 19-jarige Tiberi, een Italiaan, was al sinds augustus als stagiair aan de slag bij Trek-Segafredo. Hij ondertekende na zijn wereldtitel bij de junioren in het tijdrijden, vorig jaar in Harrogate, al een contract voor 2021 bij het Amerikaanse WorldTour-team. Daar komt nog een extra jaar bij nu.

De 20-jarige Skjelmose Jensen tot slot, een Deen, komt over van continentaal team Leopard Pro Cycling. Hij was, net als Tiberi, sinds augustus stagiair bij Trek-Segafredo. Skjelmose Jensen is een hardrijder en won bij de junioren verschillende Nations Cup-races.