Trek heeft schorsing van jonge Amerikaan Quinn Simmons opgeheven

Quinn Simmons is een overtuigde patriot. Toen de Nederlandse wielerjournaliste José Been Trump-supporters opriep om haar te ontvolgen op Twitter gaf Simmons meteen te kennen dat te zullen doen.

Simmons raakte meteen betrokken in een verhitte discussie, die hij afsloot met een emoji van een zwaaiende zwarte hand. Velen zagen hier een parodie op de Black Lives Matter-beweging in, wat Simmons hevig ontkende.

Toch zette Trek-Segafredo Simmons voor zijn uitschuiver op non-actief. Nu, 6 weken later, veegt het team de spons over het incident. "De situatie is opgelost", laat ploegmanager Luca Guercilena weten aan Cyclingnews. "Quinn is welkom op de ploegstage en zal gewoon aan het nieuwe seizoen beginnen."