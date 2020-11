Ronde van Yorkshire slaat ook 2021 over: "Kunnen er geen geld insteken zolang het onzeker blijft"

Door corona haakten dit jaar heel wat wielerorganisaties af, zoals de Ronde van Yorkshire. Ook begin 2021 beginnen de eerste dominosteentjes al te vallen, zoals in de Tour Down Under. Maar nu heeft de organisatie in Yorkshire beslist om zijn koers eind april-begin mei ook volgend jaar te schrappen.

"In deze moeilijke tijden moeten we focussen op de onmiddelijke noden van de organisatie", klinkt het. "We kunnen onze financiële middelen niet besteden aan projecten waarvan we niet zeker zijn dat ze zullen plaatsvinden."

"We richten onze energie op een nog grotere en nog mooiere editie van de Ronde van Yorkshire in 2022." Dat betekent dat de Brit Chris Lawless zich nog een jaar langer de laatste winnaar van de belangrijkste wielerronde in zijn land mag noemen.