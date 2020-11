Rechter beslist dat KV Oostende weer aan geblokkeerde rekening mag

Het conflict tussen de makelaars en KV Oostende draait om enkele facturen, die volgens de club van dubieuze makelij zijn. KVO weigert die te betalen, tot ergernis van De Koster en Frenay.

Om de druk op Oostende te verhogen waren de makelaars erin geslaagd een rekening van de club met daarop 2,4 miljoen euro te blokkeren. Maar dat was niet terecht, zo heeft de Brugse beslagrechter beslist. Eerder werd al beslist dat dat de bevroren tv-gelden van KV Oostende ontdooid moesten worden. De Koster en Frenay krijgen ook een boete wegens misbruik van hun recht op blokkering.

"Dit is inderdaad de tweede slag die we thuishalen", zegt voorzitter Frank Dierckens aan Sporza. "Nu moeten we binnenkort enkel nog voor het BAS ons gelijk zien te halen."

Die zaak voor het BAS zal wellicht moeten wachten op de rechtszaak van het federale parket tegen De Koster en Frenay. Die worden ervan verdacht gesjoemeld te hebben met de transfers van Kevin De Bruyne en Landry Dimata.