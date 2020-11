Opnieuw valt Liverpool-verdediger uit: Joe Gomez blesseert zich (zwaar?) bij Engeland

Engeland speelt morgen een oefenmatch als voorbereiding op zijn laatste 2 duels in de Nations League, onder meer tegen België. Maar Joe Gomez zal moeten afhaken voor die wedstrijden. Hij blesseerde zijn knie op de training.

"Hij had behoorlijk veel pijn", zegt de Engelse bondscoach Gareth Southgate. "Er was niemand in zijn buurt toen het gebeurde."

Er moeten nog scans gemaakt worden om de ernst van de blessure te bepalen, maar mogelijk moet Jürgen Klopp na Virgil van Dijk, Fabinho en Trent Alexander-Arnold nu ook Joe Gomez voor een tijdje missen.