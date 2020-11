Ook internationale virologen stellen zich vragen bij interlandvoetbal

"De bubbel in de NBA werkte perfect, daar waren geen coronagevallen. Maar in Europa is dat niet mogelijk in het voetbal", zegt Dean Winslow, professor infectieziekten aan de Universiteit van Stanford.

"De sportwedstrijden zelf zijn niet het grootste risico, maar het is al het reizen en het sociale contact dat voor een hoger zorgt. De kans dat het risico extra gaat rondreizen door die wedstrijden is al bij al vrij klein. De maatschappij moet dan beslissen: is het dat risico waard?"

"Je mag het nog allemaal zo veilig maken als je wil, een risico neem je sowieso. Ben je bereid dat te aanvaarden?"