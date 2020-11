Martinez: "Batshuayi speelt bij nationale ploeg altijd op hoog niveau"

Bornauw viel dan weer een beetje door de mand, maar de bondscoach nam de verdediger in bescherming. "Fouten horen bij het voetbal. Het zal moeilijk zijn om een speler te vinden die geen fouten maakt. Als verdediger vallen die vaak gewoon harder. Bornauw zal zelf wel teleurgesteld zijn, maar ik wou hem laten staan om zijn reactie te zien. En zijn tweede helft was wel goed. Ik heb hem alleen moeten wisselen omdat de tank leeg was."

Michy Batshuayi was met zijn twee goals zonder twijfel de man van de match. "Michy speelde erg goed vanavond en niet alleen omdat hij twee keer gescoord heeft. Hij speelde op het niveau dat we van hem gewend zijn bij de nationale ploeg. Hij draagt hier altijd zijn steentje bij."

"Maar we hebben als ploeg afgezien en in de tweede helft toonden we een ander gelaat. Daar ben ik vooral blij om vanavond. Er was de wil om beter te spelen en het werd zo nog een interessante match. Ik ben echt tevreden over die mentaliteitswijziging van de ploeg."

De Rode Duivels hadden het - zeker voor de pauze - knap lastig tegen Zwitserland. "We speelden niet echt ons normale spel", gaf ook Martinez toe. "Maar dat is normaal, we trainen nog maar twee dagen samen. Zwitserland is ook een heel goede ploeg en we wisten dat ze hoog druk zouden zetten."

Tielemans: "Je weet gewoon dat Batshuayi altijd kan scoren"

Youri Tielemans viel in en gaf de assist voor de eerste goal van Batshuayi. "Michy is een heel realistische spits: als hij de bal in de box heeft, ziet hij alleen de goal staan. Soms is dat positief, soms iets minder. Maar je weet dat hij altijd kan scoren, dus je zoekt hem ook echt."

"Het was misschien niet onze vlotste zege, maar je mag de context niet vergeten: het is een oefeninterland met veel nieuwe spelers, debutanten ook, die nog niet veel hebben samen gespeeld. Daarnaast hadden we slechts twee dagen om de match voor te bereiden. In de eerste helft was het dan ook zoeken. Na rust kwamen we goed uit de kleedkamer, en toonden we veel wil om te winnen."

Ook doelman Simon Mignolet zag een realistisch België. "We starten met een nieuwe ploeg, met daarin onervaren spelers. Zwitserland is een stevige tegenstander die je niet mag onderschatten. In de eerste helft hadden we het lastiger, maar onder de rust hebben we bijgestuurd om in de opbouw op balbezit te kunnen spelen en de tegenaanval te kunnen lanceren. Dat is gelukt en dan mag je daar terecht trots op zijn."