Drievoudig vicewereldkampioen MotoGP last sabbatjaar in

Drie keer op rij moest Andrea Dovizioso de wereldtitel aan de ongenaakbare Marc Marquez laten in de MotoGP. En nu de Spaanse titelverdediger in de lappenmand ligt, staat Dovizioso pas 6e in de WK-stand.

De Italiaan wil het dan ook over een andere boeg gooien. In augustus besliste hij al om Ducati te verlaten. Hij kreeg ondertussen verschillende aanbiedingen om testrijder te worden bij Honda en Yamaha, maar last nu een sabbatjaar in.

Dovizioso wil herbronnen om in 2022 terug te komen. "Ik heb een immense passie voor het racen", schrijft hij. "Ik heb nog steeds de ambitie om te strijden en te winnen. Ik zal terugkeren naar de MotoGP wanneer ik een project vind waarin ik diezelfde passie en ambitie herken."