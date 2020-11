"Combineer De Gendt met Campenaerts en je krijgt een meervoudige wereldkampioen"

"Victor is qua uitstraling een topcoureur, maar toch haalt hij geen hoge wattages", zegt Thomas De Gendt in De Tribune. "Toen hij nog bij onze

ploeg zat, hoorde ik zijn wattages van een tijdrit, waarin hij 1e, 2e of 3e werd. Ik eindigde dan 5e of 6e op 10 seconden, al lagen mijn wattages 40 watt hoger. Toch was hij sneller, omdat hij zo aerodynamisch zit."

"De zogenoemde CdA-waarde ligt bij hem zo laag dat hij gewoon niet zoveel wattages nodig heeft om zo snel te rijden. Mocht hij die wattages wel kunnen duwen, dan wint hij gewoon bijna elke tijdrit. Dat kan niet anders."

Jonas Heyerick, hoofdredacteur van wielermagazine Bahamontes, valt De Gendt bij. "Ik heb Victor geïnterviewd en hij is echt jaloers op de kracht die Thomas kan ontwikkelen. Hij zegt dat als hij de benen en macht van Thomas zou hebben, dat hij dan bij wijze van spreken elke tijdrit wint met 2 minuten voorsprong."

"Victor beseft heel goed dat hij qua wattages en aangeboren talent eigenlijk maar middelmatig is. Maar door een maniakale voorbereiding en zijn aerodynamica is Victor in zijn vak – het tijdrijden – absolute wereldtop. Dat heeft hij in de Giro nog maar eens bewezen. Maak de combinatie Thomas De Gendt en Victor Campenaerts en je hebt een meervoudig wereldkampioen tijdrijden, denk ik.”