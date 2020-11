Van den Brom: "Zou niet slim zijn om streep te trekken door systeem Thorup"

Ook voor John van den Brom is het nog even aanpassen na zijn snelle overstap van Utrecht naar Genk. De kersverse coach was niet helemaal zeker wat de ambitie van de Limburgers was. "Play-off I halen. Ja, toch?" Maar over zijn eigen visie bestaat geen twijfel: "Ik wil het leukste, beste voetbal uit een ploeg halen."

John van den Brom had het wel goed bij Utrecht, maar kon de Genkse lokroep niet weerstaan. "Genk staat voor mooi voetbal, in combinatie met de inbreng van eigen talenten. Dat past bij mij", verklaarde de Nederlander zijn overstap. Genk had na het ontslag van Hannes Wolf al contact met Van den Brom. Amper 7 weken later klopten ze weer aan na het vertrek van Jess Thorup. "De overstap was in elk geval gemakkelijker dan 7 weken geleden", lacht Van den Brom. "Toen stond Genk nog 12e, ondertussen prijken ze op de 4e plek. Het elftal blaakt van het vertrouwen."

Ik ga proberen mijn eigen accenten te leggen. Voetballend is er nog een grote progressiemarge.

Van den Brom is dan ook niet van plan om het systeem van Thorup meteen op de schop te doen. De Deen gaf Genk weer een smoel door over te schakelen op een driemansdefensie. "Ik ga dat niet veranderen", opperde de Nederlander.

"Je moet kijken naar wat het beste is voor het team. De spelers zijn een 3-4-3 nu gewoon en hebben er vertrouwen in. Dan zou het niet slim zijn om er een streep door te trekken en terug te gaan naar een viermansdefensie. Hier moet je na een mooie reeks op voortborduren."

"Of ik dat systeem gewoon ben? Ik heb het eens zonder succes geprobeerd met AZ in de bekerfinale tegen Feyenoord. Maar dat was eenmalig. Ik ga wel proberen mijn eigen accenten te leggen. Voetballend is er nog een grote progressiemarge."

Van den Brom: "Kans voor Dessers zal wel nog komen"

Welke accenten Van den Brom wil leggen? Daar moet hij niet lang over nadenken. "Ik ben ondertussen al wat ouder en heb al wat meer ervaring, maar ik blijf tot het naïeve toe geloven dat de manier waarop je wint even belangrijk is als de zege zelf." "Ik sta voor mooi, aantrekkelijk voetbal. Ik wil het leukste, beste voetbal uit de ploeg halen en hopelijk gaat dat samen met resultaten. Gaat dat gepaard met 3 verdedigers achterin, dan is het maar zo."

Ik blijf tot het naïeve toe geloven dat de manier waarop je wint even belangrijk is als de zege zelf.

Achterin zal Van den Brom niet veel sleutelen, maar ook in de voorhoede hoeft hij niet te schuiven. Topschutter Onuachu moet geen plaats ruimen voor Cyriel Dessers, die Van den Brom nog kent van de Nederlandse competitie.

"Onuachu past bij het systeem dat Genk nu speelt", verklaart Van den Brom. "Hij is een groot en sterk aanspeelpunt in het strafschopgebied. En met Bongonda en Ito lopen er twee creatieve doelpuntenmakers naast hem. Dat is momenteel de ideale samenstelling."

"Dat is vervelend voor Dessers. Hij is ook met grote verwachtingen naar Genk gekomen. Zijn kans zal in deze drukke periode ongetwijfeld nog komen en dan moet hij klaar zijn."

"De ambitie? Play-off I halen, toch?"