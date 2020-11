Tokio 2021: "Optimisme over vaccin, maar wij focussen op Spelen met corona"

Wereldwijd wordt positief en hoopgevend gereageerd op verklaringen van farmagigant Pfizer maandag, dat het een vaccin heeft kunnen ontwikkelen dat voor 90 procent zou beschermen tegen het coronavirus.

Als het vaccin effectief goed werkt, zou dat ook een invloed kunnen hebben op het grootste sportevenement van 2021: de Olympische Spelen. Bij de organisatie blijven ze voorlopig (terecht) voorzichtig.

"Het is positief en een opluchting", zei Hidemasa Nakamura, maar de Japanse organisatie blijft zich wel voorbereiden op Olympisch Spelen zonder vaccin. "Op dit moment moeten we nog niet denken aan een vaccin, want het is er nog niet."

"Daarom moeten we ons focussen op coronatests, afstand houden en medewerking van alle atleten en medewerkers." De organisatie had eerder al laten weten dat een vaccin geen voorwaarde is om de Olympische Spelen te laten plaatsvinden.