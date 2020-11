Rome is gaststad van EK atletiek in 2024

Het EK van 2020 was voorzien in Parijs, maar is geschrapt wegens de coronapandemie. Er komt geen uitstel naar 2021.

In 2022 is de Duitse metropool München gaststad voor het EK atletiek, dat dan onderdeel is van de "European Championships", waarbij verschillende sporten op hetzelfde moment en in dezelfde stad hun EK houden.

Of het EK in 2024 voor of na de Olympische Spelen in Parijs zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Twee keer eerder vond het EK atletiek in Italië plaats: in 1934 in Turijn en in 1974 eveneens in Rome. Toen kwam de Belgische selectie naar huis met 1 medaille. Gaston Roelants won er brons op de marathon.