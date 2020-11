Roglic volgt zichzelf op als winnaar van UCI-klassement, Van Aert op drie

Primoz Roglic houdt aan zijn fantastisch seizoen 2020 4.237 punten over. De Sloveen won de Vuelta, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour de l'Ain en vier ritten in de Ronde van Spanje. Hij werd tweede in de Tour.

Zijn landgenoot Tadej Pogacar, winnaar van de Tour, eindigt het jaar als tweede met 3.055 punten. Wout van Aert vervolledigt de top drie. Remco Evenepoel volgt als tweede Belg op plaats 20 (1.193 punten).

In de wereldranglijst voor WorldTour-teams moet Deceuninck-Quick Step vrede nemen met de tweede plaats achter Jumbo-Visma. UAE Team

Emirates is derde. Alpecin-Fenix triomfeert op de Europe Tour Ranking voor procontinentale ploegen, voor Arkea-Samsic en Circus-Wanty Gobert.

Bij de landen is Frankrijk de primus van de wereld. Slovenië is tweede voor België.