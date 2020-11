Pinarello-baas verrast Tao Geoghegan Hart met roze fiets: "Mega!"

Een staflid lokte Geoghegan Hart mee naar de Pinarello-winkel in Londen. Hij denkt voor een Q&A, maar dat was een smoesje. Hij mocht een roze exemplaar van de beperkte F12-editie in ontvangst nemen. Gehandtekend door Fausto Pinarello, met wie hij meteen ook een belletje deed.

De youngster voelde zich de koning te rijk. Ook een roze trui en de Giro-trofee waren voorhanden in de shop. "Dit is mega! Bedankt allemaal bij Pinarello. Dit is ook een goeie reden om weer op de fiets te stappen, want die raakte ik niet meer aan sinds Milaan." Daar won de 25-jarige op 25 oktober zijn eerste grote ronde.