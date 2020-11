Nicolas Pareja, in 2007 kampioen met Anderlecht, stopt met voetballen

Pareja begon zijn profcarrière als 20-jarige bij Argentinos Juniors, waar Anderlecht de centrale verdediger in 2006 naar Europa haalde. Met paars-wit kroonde Pareja zich in 2007 tot landskampioen en pakte hij in 2008 de Beker van België.

In 2008 verhuisde hij naar Espanyol Barcelona, dat hij 2 jaar later ruilde voor Spartak Moskou. Van 2013 tot 2018 verdedigde Pareja de kleuren van FC Sevilla, waarmee hij 3 keer op een rij de Europa League (2014, 2015, 2016) won. Door blessureleed had hij echter nauwelijks een aandeel in de 3e Europa League-trofee. Zijn laatste club was Atlas in Mexico in het seizoen 2018-19.

Pareja veroverde goud met de Argentijnse olympische ploeg op de Spelen van 2008 in Peking aan de zijde van ene Lionel Messi. Hij trad 1 keer aan voor de Argentijnse nationale ploeg.

Pareja heeft het moeilijk met zijn afscheid: "Ik zal het voetbal en de bal missen", schreef hij in een heel uitgebreide post op Instagram. Hij had zelfs 2 posts nodig om zijn hele boodschap te brengen. En hij had ook nog eens een aparte post in het shirt van Anderlecht, waarin hij zijn vrienden bij Anderlecht bedankt. Anderlecht wuifde hem prompt zelf ook uit.