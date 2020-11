Maak kennis met Georges Mikautadze: het doelpuntenfenomeen in 1B

In 1B is het ook plezant, zeker als je Georges Mikautadze heet. In 9 matchen heeft de jonge spits van Seraing al 15 keer raak getroffen. "Een fenomeen", vindt coach Emilio Ferrera. Zondag gaat de spits in Deinze op zoek naar goals.

"Mijn sterkste punt? Op doel trappen"

Seraing is een van de nieuwkomers in de op een na hoogste voetbaldivisie in ons land. De club met een rijk verleden hoeft maar nauwelijks onder te doen voor leider Union. Met dank aan Georges Mikautadze, die meer dan de helft van de doelpunten voor zijn rekening neemt. "Het klikt heel goed: met de ploegmaats, met iedereen eigenlijk", vertelt de 20-jarige goalgetter in Sportweekend. "Er heerst hier veel samenhorigheid. Daardoor staan we waar we nu staan." Mikautadze scoort met de ogen toe. "Mijn sterke punt is mijn afwerking. Dribbelen, versnellen en trappen: daar ben ik goed in, dat is mijn voornaamste kwaliteit", weet de huurling van de Franse eersteklasser Metz. "Dat doe ik al van kindsbeen af. Ik ben het gewoon om op de 9 te spelen, voor doel te verschijnen, kansen te creëren en op doel te schieten."

"Promoveren zou magisch zijn"

"Mijn droom is om in de Ligue 1 te spelen met Metz", gaat de Fransman met Georgische roots voort, "maar ik voel me hier heel goed." "Alle spelers in de kleedkamer dromen ervan om te promoveren met Seraing. Het zou een magische stunt zijn."

"Met Seraing hebben we in het begin van het seizoen gezegd dat we er alles aan gingen doen om het behoud te verzekeren. Nu gaan we er alles aan doen om te blijven waar we nu zijn, maar het seizoen is nog lang."

"Aan het eindklassement mogen we nog niet denken, wel aan matchen winnen."

Mijn droom is om in de Ligue 1 te spelen met Metz. Georges Mikautadze

Coach: "Mikautadze scoort op alle mogelijke manieren"

Seraing is nog maar net gepromoveerd uit eerste amateur en het team speelt al mee aan de top in 1B. In de stand neemt de club de tweede plaats in, op 5 punten van Union. Seraing heeft wel nog een match tegoed. "We hebben het geluk gehad dat onze eerste matchen goed waren qua inhoud en ook qua resultaat. Dat heeft enorm veel vertrouwen gegeven, want voor ons was het een totaal onbekend avontuur", zegt de ervaren coach Emilio Ferrera (ex-Club Brugge en -Racing Genk). Seraing doet het hoofdzakelijk met spelers van vorig seizoen, aangevuld met huurlingen van moederclub Metz. "De mayonise pakt", stelt Ferrera vast. "Heel goed zelfs." Georges Mikautadze is de uitblinker van de ploeg. "Een fenomeen", dixit de coach. "Hij kan op alle mogelijke manieren scoren: in een tijd, na een dribbel, met een afstandsschot, met links, met rechts... alleen met zijn hoofd nog niet." Ferrera twijfelt dan ook niet aan de toekomst van de spits: "Het zou super zijn als hij weer naar Metz kan. Dat is toch een niveau hoger. Dat is ook de bedoeling van ons project hier." De kans bestaat dat Metz hem vroegtijdig terugroept. Ferrera: "Dat denk ik niet. De mensen van Metz zijn bewust dat hij wedstrijden nodig heeft, dat hij een volledig seizoen nodig heeft. Soms zijn we ongeduldig in het voetbal, maar laat ons nu niet te snel gaan", predikt de trainer.



Trainer Emilio Ferrera: "Georges Mikautadze is een fenomeen."

"Behoud blijft prioriteit"

Seraing beleefde zijn hoogdagen in de jaren 80 en 90. Komt die tijd terug in het Pairaystadion? "Hopelijk kunnen wij 30 jaar later een mooie periode schrijven", antwoordt Emilio Ferrera, "maar op dit moment blijft het behoud in 1B onze prioriteit." "Onze infrastructuur is ook niet klaar voor 1A. De club werkt er wel aan. Over een jaar moet er een nieuw trainingsveld liggen en een jeugdacademie staan. Dan kunnen we misschien evolueren." En als Ferrera weer een stap hogerop zet, doet hij dat liefst met Seraing. "Ik voel me hier erg goed. Iedereen begrijpt me en laat me mijn werk doen. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt."