Italiaanse MotoGP-coureur Iannone 4 jaar geschorst na positieve dopingplas

Iannone werd in december vorig jaar al opzijgeschoven door de Internationale Motorsportfederatie, nadat hij tijdens de GP van Maleisië een positieve dopingplas had afgegeven.

Iannone ging in beroep tegen een schorsing van 18 maanden en claimde dat besmet vlees de boosdoener was. Het TAS vond de uitleg weinig overtuigend, omdat Iannone niet kon bewijzen welk vlees hij had gegeten.

Het TAS volgde het voorstel van het WADA en zet Iannone 4 jaar op de strafbank. Zijn resultaten sinds november 2019 worden geschrapt. Iannone heeft één zege in de MotoGP op zijn palmares staan van 2016 in Oostenrijk.