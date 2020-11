Fornieri: "Volgens mijn bankiers riskeert Standard financiële en juridische problemen"

"Investeren in Standard kon schadelijk zijn voor mijn bedrijf"

Zakenman François Fornieri zou oorspronkelijk 50% van de aandelen van Standard-voorzitter Bruno Venanzi overnemen en investeren in een immobiliënvennootschap, die een renovatie van de site van Sclessin zou financieren.

Maar de onderhandelingen zijn afgesprongen. In een korte mededeling gaf Standard niet mee waarom dat het geval is, Fornieri doet dat zelf wel bij RTBF.

"Ik zou eerst willen verduidelijken dat het helemaal niet om een liquiditeitsprobleem gaat", reageert Fornieri. "De geplande bedragen voor de investering stonden op mijn rekening."

"We hadden een akkoord met Bruno Venanzi en er was een wil om samen stappen te zetten. In principe moest alles op 31 oktober in orde geweest zijn, ik had mijn bestuurders al benoemd."

"Maar één ding hield me nog tegen. Na een analyse waarschuwden mijn bankiers me voor de risico's van mijn investering in Standard. Volgens hen riskeert de club in de toekomst ernstige financiële en/of juridische problemen."

"Dat zou schadelijk zijn voor mijn bedrijf Mithra. Het zou zelfs mijn rekeningen en dat van mijn bedrijf kunnen blokkeren."