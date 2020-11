Formule 1 plant maar liefst 23 races in 2021, GP van Vietnam sneuvelt

De Formule 1 heeft een voorlopige kalender klaar voor 2021, met maar liefst 23 Grote Prijzen. Het seizoen start traditioneel in Australië, passeert voor het eerst door Saudi-Arabië en eindigt in Abu Dhabi. De GP van België staat op 29 augustus op de kalender. De straatrace in Vietnam heeft nog geen plekje, maar op 25 april moet nog een race worden georganiseerd. Verschillende circuits komen nog in aanmerking.