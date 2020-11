Extra Time legt "opeenstapeling van fouten" in AA Gent-Anderlecht bloot

Probleem AA Gent #1: middenveld

Mo Messoudi riep nog "verzachtende omstandigheden" in voor AA Gent. Niet alleen coach Wim De Decker, maar ook Plastoen, Ngadeu, Roef en Owusu zitten in quarantaine. Bovendien liggen ook Kleindienst, Castro-Montes, Tsjakvetadze, De Bruyn, Arslanagic en Nurio in de lappenmand. Maar dat kon niet verbloemen dat het op het middenveld - met vaste waarden Sven Kums en Vadis Odjidja - vaak verkeerd liep. "De middenvelders kwamen altijd een stap te laat, waardoor er steeds een speler van Anderlecht vrij liep", zag ook Gert Verheyen. "Ze lieten Miazga aan de bal, maar daarna loopt het mis. Ze stappen verkeerd en te laat uit, gaan niet in de paslijn staan en dan volgt een domino-effect. Zo krijgt Anderlecht drie kansen dwars door het centrum. Als je ervoor kiest om Miazga te laten opbouwen, omdat je denkt dat hij niet kan voetballen, dan moet je hem ook laten doen." Sven Kums beweerde tijdens de rust nochtans dat daar "de sleutel niet lag". "Omdat er geen goal valt", vult Verheyen aan. "Voor hetzelfde geld vallen er zo wel drie goals voor Anderlecht."

Probleem AA Gent #2: Doelman

AA Gent lijkt maar geen vast sluitstuk te vinden dit seizoen. Thomas Kaminski werd al snel van de hand gedaan, maar ook plaatsvervangers Sinan Bolat en Davy Roef konden nog niet overtuigen. Tegen Anderlecht was Bolat alweer kop van Jut. "In de laatste 4 matchen flatert hij 3 keer", zegt Messoudi. "Maar je moet wel iemand laten staan", aldus Verheyen. "Of Bolat tegen Charleroi nog onder de lat staat? Nee." "Aan de flater van Bolat gaan wel nog 4 fouten vooraf", sust Verheyen nog. "Odjidja komt te laat, Dorsch had nog kunnen wegwerken en ook Godeau is niet op tijd. Het was een opeenstapeling van fouten."

Probleem Anderlecht #1: late tegendoelpunten