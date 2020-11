En de Oscars in het wielrennen gaan naar...

Met de finish van de Ronde van Spanje is zondag het doek gevallen over het aparte wielerjaar 2020. En dus deelt onze wielerredactie prijzen uit. Wie wint de Oscar voor beste acteur? Wie heeft de beste komedie gespeeld? En wie was de beste stuntman van het seizoen?

Beste film: de Tourontknoping op La Planche des Belles Filles

Het coronavirus heeft het peloton bijna een half jaar uit koers gehouden, maar op het einde van de zomer heeft u wel 3 weken kunnen genieten van de Ronde van Frankrijk. De grootste koers ter wereld begon met 3 topfavorieten: Primoz Roglic, Tom Dumoulin en titelverdediger Egan Bernal. In Parijs stond een aanstormend talent met het geel te blinken. De jonge Sloveen Tadej Pogacar had daags voordien zijn landgenoot Roglic overtroeft in de klimtijdrit op La Planche des Belles Filles. Een ontknoping die we al lang niet meer gezien hadden in de Tour.

Beste acteur: Wout van Aert

In diezelfde Tour ging er geen dag voorbij of Wout van Aert reed zich in de kijker. Onze landgenoot blonk niet alleen uit met twee ritzeges, hoog in de bergen ontdekte hij zichzelf als klimbeul. Kilometers lang legde Van Aert de favorieten een verschroeiend tempo op. Voor de Tour schitterde Van Aert in het eendagswerk. Deel 2 van het seizoen begon hij met winst in de Strade Bianche (zie video) en met zijn eerste monument. In Milaan-Sanremo klopte hij Julian Alaphilippe met een knap staaltje pokeren.

Beste thriller (1): Van Aert vs. Van der Poel

In de Ronde van Vlaanderen leek Wout van Aert die finale nog een keer over te doen. Samen met zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel ging hij naar de streep in Oudenaarde. Het duel draaide uit op een fotofinish, gewonnen door Van der Poel. "Als ik aan die sprint denk, draait mijn maag zich wel eens om", vertelde Van Aert enkele dagen later in Extra Time Koers. "Ik weet dat ik vroeger had moeten beginnen te sprinten, maar voor ik het wist waren we op 200 meter van de finish."

Beste thriller (2): D'hoore vs. Kopecky

Ook het Belgisch kampioenschap voor vrouwen draaide uit op een duel tussen de twee favorieten. Het pokerspel tussen vaandeldraagsters Lotte Kopecky en Jolien D'hoore begon al met een rondje surplassen op de Tiegemberg. Niemand kraakte en ook deze wedstrijd werd beslist op de streep. Kopecky en D'hoore sprintten zij aan zij, maar wisten niet meteen wie gewonnen had. Met een banddikte verschil was het uiteindelijk Kopecky die haar eerste driekleur veroverde.

Actrice van het Jaar: Anna van der Breggen

Op het allerhoogste niveau is D'hoores ploegmate Anna van der Breggen de grote slokop. Van half augustus tot eind september tijd rijdt de 30-jarige Nederlandse alles en iedereen aan flarden. Van der Breggen dubbelt niet alleen met de weg- en de chronotitel op het WK in Italië, ze triomfeert ook in de Waalse Pijl, in de Giro Rosa, op het Nederlands kampioenschap en op het EK tijdrijden. En toch hangt ze volgend jaar na de Spelen haar fiets aan de haak.

Beste camerawerk: WK wielrennen

Op het WK wielrennen in Imola heeft u kennis kunnen maken met de vliegende camera. Het leverde prachtige beelden op van wielrenners op volle snelheid. Kijk maar naar de blauwe brigade van Team Belgium.

Beste buitenlandse film: de nabeschouwing in het West-Vlaams

De laatste eendagswedstrijd van het seizoen was een kolfje naar de hand van Yves Lampaert. In Brugge-De Panne waaide de ene renner na de andere uit de koers, maar de boerenzoon hield stand en won solo. Meteen na de koers hield Lampaert een West-Vlaamse onderonsje met ploegmaats Tim Declercq (2e) en Bert Van Lerberghe (7e). Wuk?

Stunt van het Jaar: de save van Tim Merlier

In diezelfde wedstrijd kon voormalig Belgisch kampioen Tim Merlier zich maar net staande houden. Met een sterk manoeuvre won hij van de wind.

Beste blooper: Julian Alaphilippe juicht te vroeg

Julian Alaphilippe had zijn fiets ook beter stevig vastgehouden in Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen juichte te vroeg en zag Primoz Roglic nog onderdoor komen.

Beste tweet: Thomas De Gendt verkoopt zijn benen

In de Ronde van Frankrijk wou het dit jaar maar niet lukken voor Thomas De Gendt. Toen de rasaanvaller opnieuw naast succes greep, plaatste hij een advertentie op Twitter: "Te koop: een stel benen met lichte gebruikssporen."

Beste komedie: Campenaerts eet Van Aert op

In de aanloop naar de Ronde van Frankrijk is Thomas De Gendt een van de deelnemers aan het Belgisch kampioenschap tegen de klok. Voor de race heeft Victor Campenaerts een boodschap voor Wout van Aert: hij wil de topfavoriet opeten. Het zal andersom uitdraaien: Van Aert eet Campenaerts op (met een verschil van een halve minuut).

Beste kostuum: de eendenshirts van EF Pro Cycling

EF Pro Cycling, het (voormalige) team van Sep Vanmarcke, geeft het peloton graag kleur. In de Ronde van Italië doen de Amerikanen er een schepje bovenop. Samen met een skatemerk hebben ze bonte eendenshirts en -helmen ontworpen. De Internationale Wielerunie vindt het maar niks en zwaait met een fikse boete. Reden: "het niet dragen van de gepaste tenue op de ploegenvoorstelling."

