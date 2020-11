Emma Meesseman: "Coronabesmetting komt op het meest ongelegen moment"

Emma Meesseman (27) heeft corona opgelopen en dus kunnen de Belgian Cats deze week geen beroep doen op hun sterkhoudster in hun EK-kwalificatiematchen. Een serieuze domper. "Maar het komt goed met de Cats", zegt Meesseman. "Ik heb alle vertrouwen in mijn ploeg."

Emma Meesseman speelde de afgelopen paar maanden met haar ploeg Jekaterinenburg in Rusland, maar bij thuiskomst in België testte ze positief op het coronavirus. "Ik heb het opgelopen door een ploeggenote in Rusland, daar ben ik vrij zeker van", vertelt Meesseman in een gesprek met Sporza. "In Rusland is de situatie niet zo goed." "Binnen onze ploeg worden wij wekelijks getest. De dokter dacht eerst dat mijn ploeggenote "vals-positief" testte en besloot een nieuwe test te doen."

"Intussen reisde ik naar België en een dag later kreeg ik dan te horen dat ze wel degelijk corona heeft. Maar ik heb gelukkig altijd voorzorgsmaatregelen genomen. Thuis droeg ik steeds een mondmasker, ik at alleen en gebruikte apart sanitair. Nu hoop ik vooral dat ik niemand anders besmet heb, dat is het belangrijkste." Hoe gaat het nu met Meesseman? "Het valt wel mee. Ik heb gewoon geur- en smaakverlies. Ik kan me wel bezighouden hier in quarantaine. De ramen wassen is het interessantste dat ik vandaag gedaan heb."

"Het zal wel pikken om niet mee te kunnen spelen"

"Mijn besmetting komt nu wel op het meest ongelegen moment. Naar deze periode met de Cats, daar keek ik echt het meeste naar uit. Het zal wel pikken om niet mee te kunnen spelen, maar er zijn ergere dingen gaande in de wereld. Dus ik kan het wel relativeren." Hoe schat Meesseman de kansen van de Cats in? "We hebben al getoond dat we niet alleen van mij afhangen. Jana Raman is supergoed bezig in Spanje en we hebben ook jongere talenten die er nu bij komen." "Ik ben dus niet echt ongerust voor die matchen en heb er een goed oog in dat het wel goed komt. Ik heb alle vertrouwen in mijn ploeg."



"Afwachten of ik nog naar Amerika ga"

Emma Meesseman gooide vorig jaar hoge ogen in de Amerikaanse competitie. Met haar team Washington Mystics pakte ze de titel en werd ze uitgeroepen tot MVP van de WNBA-finale. In het voorbije seizoen werden de door corona geplaagde Mystics in de 1e ronde van de play-offs uitgeschakeld. Meesseman weet nog niet of ze ook volgende zomer naar de WNBA trekt. "Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen, we zien wel. We hebben hopelijk een EK en Olympische Spelen. Ik moet nog afwachten hoe ik dat kan combineren, als ik het al zal combineren."