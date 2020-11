Croonen: "Vraag stellen of elke interland belangrijk genoeg is"

De Premier League laat spelers niet naar Denemarken of Zweden vertrekken door toenemende coronaproblemen. Binnen de Pro League liggen er voorlopig niet dat soort plannen op tafel.

"Iedereen weet natuurlijk dat de interlands risico's met zich meebrengen. De realiteit is dat je mensen uit verschillende bubbels met elkaar gaat mengen", zegt Peter Croonen.

"Je kan je de vraag stellen in welke mate wedstrijden in dit bijzondere jaar belangrijk genoeg zijn om die risico's te nemen. Ik denk niet dat elke wedstrijd momenteel belangrijk genoeg is."

Over welke wedstrijden Croonen het heeft, zegt hij niet. Misschien zijn het de oefeninterlands. Anderzijds beseft Croonen goed hoe belangrijk interlands zijn.

"Het internationale voetbal is belangrijk in de internationale piramide van het voetbal. Het is een eer voor spelers en het is belangrijk voor de financiën van federaties."

"We begrijpen het perspectief van de Rode Duivels. Zij zijn de top van onze voetbalpiramide. Ik zie ons dus niet snel een standpunt zoals in de Premier League innemen, maar we moeten elke situatie wel goed blijven evalueren."