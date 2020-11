Brakel: "Heeft het nog wel zin voor ons amateurclubs om bekerduels te spelen?"

Omdat de amateurclubs dit jaar niet meer mogen voetballen, zijn de 1/16e finales van de Beker van België verplaatst van december 2020 naar januari 2021. "We hebben sowieso amper tijd om te trainen en zonder publiek lopen we heel veel geld mis, welke zin heeft heeft het dan nog om te spelen?", zegt Stephan Van den Berghe, voorzitter van amateurclub Olsa Brakel.

"We lopen nu zo'n 40.000 euro mis"

De match in de 1/16e finales van de Croky Cup had een hoogdag moeten worden voor Olsa Brakel (tweede amateur) en zijn supporters, want de club bekert in en tegen Club Brugge. Maar door corona wordt het allemaal een pak minder aantrekkelijk. "Tot 15 december mogen wij niet trainen en daarom zijn de bekermatchen nu uitgesteld naar januari, maar het blijft ingewikkeld", vertelt Olsa Brakel-voorzitter Van den Berghe aan Sporza. "Je hebt sowieso amper kans om te winnen van Club Brugge en onze spelers gaan nu maar een paar weken hebben om zich voor te bereiden op die match. Ik moet de coach nog spreken, maar we moeten ons toch beraden wat we gaan doen."

We moeten ons toch nog beraden wat we gaan doen met die match tegen Club Brugge. Stephan Van den Berghe - Voorzitter Olsa Brakel

Bestaat de kans dan dat Olsa Brakel niet zal spelen? "Heeft het veel zin om daar te gaan voetballen? Nu ja, forfait is ook zo zwak en ik wil de spelers het plezier van naar Club Brugge te mogen gaan ook niet ontnemen."

"Maar voor een club als de onze is er niet veel aan om die bekermatch te spelen zonder publiek. We lopen een hele hoop inkomsten mis. Het gaat over zo'n 40.000 euro, dat is veel voor ons. Dat financiële steuntje in de rug hadden we zeker kunnen gebruiken."

"Alle amateurclubs zitten met hetzelfde probleem"

En dan is er ook nog het verhaal van de coronatesten. De profclubs willen dat hun tegenstanders getest worden op Covid-19. "Die gaan we dan denk ik zelf moeten betalen", zegt Van den Berghe.

"Moesten we die inkomsten van het publiek gehad hebben, had ik er niet tegenop gezien om die coronatests te betalen, maar nu is dat anders. Misschien willen de spelers ze wel zelf betalen, omdat ze zo graag tegen Club willen spelen."

Zitten de andere amateurclubs met dezelfde kopzorgen? "Ik heb reacties gezien van andere voorzitters. Hoe je het ook draait of keert: iedereen zit met hetzelfde probleem."