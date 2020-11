Beroep Napoli haalt niets uit: 3-0-verlies tegen Juventus blijft staan

Volgens de sportrechter in eerste aanleg was er geen sprake van "overmacht". En de beroepsinstantie binnen de FIGC bevestigde dat de beslissing van de club om de match tegen Juventus niet te spelen "een vrijwillige keuze" was.

Napoli was niet naar Turijn getrokken en vroeg om de wedstrijd uit te stellen, nadat de plaatselijke gezondheidsautoriteiten de spelers en de staf hadden opgelegd in quarantaine te gaan. De Italiaanse profliga stelde toen echter dat de wedstrijd wel gewoon zou doorgaan. Volgens het geldende protocol kan een team aantreden wanneer het over 13 negatief geteste spelers beschikt, onder wie één doelman.

Juventus wist dat Napoli niet naar Turijn was afgezakt, maar deed alsof de match toch zou doorgaan. Toen Napoli op het voorziene aftrapuur niet op het veld verscheen, was het helemaal zeker dat er niet zou worden gevoetbald.

De straf luidde 3-0-verlies en 1 punt aftrek. Die werd vandaag bevestigd. Na 7 speeldagen staat Napoli op de 3e plaats in de Serie A met 14 punten, op 3 punten van koploper AC Milan. Juve is 5e met 13 punten.