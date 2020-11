Amerikaan Chris Nikic is eerste Ironman met syndroom van Down

Chris Nikic haalde zaterdag de finish van de Ironman in Panama City Beach in Florida. Nooit eerder deed iemand met het syndroon van Down hem dat voor. Nikic finishte net voor de vereiste 17 uur en werd tijdens de wedstrijd bijgestaan door verschillende coaches.

Nikic had ongeveer een jaar lang elke dag vier tot acht uur getraind voor zijn onderneming. "Inclusiviteit voor iedereen en met iedereen", was zijn boodschap na de wedstrijd op zijn Instagram-pagina.

Nikic, geboren in Florida, heeft ook al laten weten dat hij voor 2021 op de Ironman van Hawaii mikt. Het is hem vooral te doen om aandacht voor het Down-syndroom en de Special Olympics, een organisatie voor sporters met een verstandelijke beperking.