Zidane slaat mea culpa na zeperd in Valencia: "Geen oplossing gevonden"

"Ik ben de hoofdverantwoordelijke. Het is aan mij om tijdens de wedstrijd oplossingen te vinden. Daar ben ik niet in geslaagd."

"Iedereen weet dat je achteraan sterk moet staan. Als die basis er is, hebben we genoeg kwaliteit om het vooraan af te maken."

"We begonnen goed, maar na de 1-1 krompen we in elkaar en veranderde de dynamiek in de partij. Daarna gebeurde er vanalles: strafschoppen, de bal in ons eigen doel gewerkt..."

Zidane op de persbabbel:

Courtois: "Mentaal sterk blijven"

Ook Thibaut Courtois likt zijn wonden, maar predikt kalmte. "We moeten mentaal sterk blijven en doorgaan", zegt Courtois.

"We begonnen goed en kwamen 0-1 voor, maar we hielden de hoge druk niet aan. Valencia kreeg drie strafschoppen, maar creëerde eigenlijk niet veel kansen."

"Na de rust wilden we de scheve situatie rechtzetten. Ik had echt het gevoel dat dat mogelijk was nu we een aanvallender voetbal spelen met veel hoge druk. We kregen veel kansen, maar de bal wilde er niet in."

Courtois wil dat Real na de interlandbreak zijn blazoen weer oppoetst. "Er wachten ons dan moeilijke wedstrijden, tegen het sterke Villarreal en in de Champions League tegen Inter."

"Deze match mag niet blijven hangen. We weten wat we verkeerd deden en moeten onszelf corrigeren."

"We moeten de koppen samensteken. Het doel moet zijn om net zoals na de lockdown en bij het begin van het seizoen nauwelijks goals tegen te krijgen."