Wuyts: "Dankzij ketonen konden renners hun seizoen langer rekken"

"Men is wat bedeesd en bevreesd om het hardop te zeggen op antenne, maar ook renners geven toe dat ketonen helpen bij de recuperatie", zegt Michel Wuyts.

"Ketonen zouden ook een rol kunnen spelen in de recuperatie op langere termijn. Een piek duurt geen twee tot drie weken, maar misschen wel anderhalve tot twee maanden. Toch zijn ketonen geen wondermiddel. Je moet het koppelen aan een verstandige aanpak."

"Als we uit dit coronajaar een positieve les kunnen trekken, dan wel dat de prestatiecurves langer aanhouden dan verwacht. En dat is toe te juichen want het grote publiek houdt daar ook van. Ze vinden het top dat renners die uitblinken in de Tour ook top zijn in de klassiekers en op het WK. In de Vuelta zagen we dat de renners die daar bovenaan meededen ook de Tour hadden beslist."

"Het wordt natuurlijk een ander paar mouwen als je dit wil spreiden over een vol seizoen. Dan ben je verplicht om meer te periodiseren. Het is onmogelijk om er te staan vanaf de Omloop tot de Tour."

"Je zal dus toch sowieso pauzes moeten inlassen en - zeer belangrijk - hoogtestages. De grootste winst die er geboekt is, nog meer dan door ketonen, zijn die tussentijdse hoogtestags. Ploegen die zich dat kunnen permitteren, gaan drie of vier keer per seizoen op stage en dat merk je."