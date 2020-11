Wijnants: "Voor Genk te hopen dat er lang "Hollands" gesproken zal worden"

17 op 21 voor Genk

"Ik hamer er allang op: deze ploeg heeft te weinig goede spelers om veel ambitie te tonen. Ik zou zeggen: alles wat beter is dan die 16e plaats is een succesje."

"En STVV had wel de bal en deed zijn stinkende best, maar deed Genk uiteindelijk te weinig pijn. En dus staat het nu 16e, net niet op een degradatieplaats."

"Maar kijk: sinds het ontslag van Hannes Wolf heeft Genk 17 op 21 gehaald en staat het op 1 punt van de leiders. Dus naar buiten toe zal Genk zeker zeggen dat het bijzonder tevreden is, maar intern weten ze dat het niveau echt moet gaan stijgen, want zo ga je geen matchen blijven winnen."

"Genk was de mindere in het spel, want ondanks de 12 op 12 voetbalt Genk absoluut niet zoals het zou willen. Dat is overigens niet in deze match alleen. Ook de vorige matchen die het won in Gent en thuis tegen Eupen was het voetbal matig."

Ontslag Muscat geen oplossing

"Om nu opnieuw een trainer uit verre oorden te halen die deze competitie en het team van STVV niet kent, is geen optie, vind ik. STVV staat met beide benen in de degradatiezone. Aan bouwen moet er niet gedacht worden."

"Wie weet wat de Japanse bazen zullen beslissen, mag opstaan. Maar het is niet dat de ploeg niet vecht, het is niet dat Muscat geen wijzigingen heeft doorgevoerd. Het is ook niet dat Muscat er apathisch bijstaat."

Rust met John van den Brom

Zaterdag stelde Genk nog maar eens een nieuwe trainer aan. Na het plotse vertrek van Jess Thorup mag de Nederlander John van den Brom (54) zich de komende jaren met de selectie gaan bezighouden.

Wijnants vindt Van den Brom alvast een "goede vent". "Of Van den Brom het langer zal uitzingen dan zijn vele voorgangers zal de toekomst uitwijzen."

"Hij heeft in elk geval een contract van langere duur afgedwongen, tot 2023. Dat is naar Genk-normen lang. Maar Genk had niet veel opties als het een trainer wilde die de competitie kent. Het stond tegen de muur."

"Van den Brom is de 6e trainer die in 1,5 jaar op de bank zal zitten bij Genk. Er moet rust in de leiding komen. Van den Brom is een aangename mens en een liefhebber van verzorgd voetbal, dat weten we nog van toen hij bij Anderlecht was. Dat zijn al twee goede kwaliteiten."

"Hij kent bovendien de competitie, hij kan met jeugd werken en zal aanvoelen wat er in en rond Genk leeft. Er is geen taalbarrière, dat helpt toch."

"Ik denk ook dat hij Genk anders wil laten voetballen. Drie verdedigers is niet meteen zijn ding. Dat is een risico natuurlijk nu ze punten aan het halen zijn."

"Van den Brom moet vooral meer potentieel uit dit Genk halen, want de mogelijkheden in de kern zijn groot en divers. De andere topploegen zijn nauwelijks beter en laten ook punten liggen. Als hij de juiste formatie op het middenveld kan vinden, moet Genk echt ver geraken."

"We hoeven er tot slot ook niet flauw over te doen en kunnen zeggen dat Van den Brom een veel rijker gevulde bankrekening zal krijgen dan bij de club waar hij opstapt, namelijk FC Utrecht. Voor Genk is het te hopen dat er in het trainerslokaal lange tijd "Hollands" gesproken zal worden."