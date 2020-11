"Tegen Slovakije was ik nog ballenjongen, nu ben ik zelf Rode Duivel"

Hoe is het om als jonkie plots tussen al die grote namen te staan? "Er zijn heel wat spelers bij waar ik al lang naar opkijk. Ik ben toch een beetje onder de indruk. Het is mooi om nu met hen te kunnen trainen. Dat is een beloning voor mijn harde werk", klinkt het.

"Ik ben hier heel goed ontvangen. Iedereen is heel vriendelijk. Ik probeer hier gewoon mezelf te zijn en mijn best te doen. Ik weet niet of iedereen naar Club Brugge kijkt, maar ik denk wel dat ze mijn naam kennen."

Het is de traditie dat nieuwkomers een liedje zingen bij de Rode Duivels. "Daar heb ik wel al over nagedacht", lacht De Ketelaere. "Het bezorgt me toch een beetje stress."