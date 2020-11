Speeldata inhaalmatchen JPL bekend, 1/16e finales Croky Cup 1 maand uitgesteld

Door de bekerwedstrijden met één maand uit te stellen, speelt de Pro League in op de huidige coronasituatie. Voor amateurclubs zijn trainingen namelijk tot en met 13 decemer opgeschort.

De matchen zullen op 9 en 10 januari gespeeld worden in plaats van op 15, 16 en 17 december. De exacte speelmomenten worden op maandag 16 november vastgelegd.

In principe krijgen amateurclubs in de 1/16e finales het thuisvoordeel. Maar omdat het op 9 en 10 januari zou kunnen vriezen, voert de Pro League de mogelijkheid in om het thuisvoordeel te wijzigen als de oorspronkelijke thuisclub niet beschikt over veldverwarming.

Het uitstel van de 1/16e finales naar het weekend van 9 januari maakt ook dat de winterstop de facto met één week verkort wordt voor de teams uit de Jupiler Pro League.

Daarnaast hebben de 6 uitgestelde wedstrijden uit de Jupiler Pro League allemaal een nieuwe plaats toegewezen gekregen.