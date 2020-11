Saelemaekers, Trossard en Van Crombrugge haken af voor Rode Duivels

De Rode Duivels verzamelden maandag in het nationaal oefencentrum in Tubeke voor de voorbereiding op het laatste drieluik van het jaar. België speelt woensdag vriendschappelijk tegen Zwitserland, daarna volgende Nations League-duels met Engeland (15/11) en Denemarken (18/11).

Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard en Hendrik Van Crombrugge zullen er dus niet bij zijn. Saelemaekers startte zondag nog bij Milan tegen Verona, maar bleef bij de rust in de kleedkamer. Trossard was er vrijdag al niet bij in de match van Brighton tegen Burnley. Van Crombrugge stond wel de hele wedstrijd in doel bij Anderlecht.

Voor Saelemaekers en Trossard roept bondscoach Roberto Martinez voorlopig geen vervangers op. Van Crombrugge wordt in de selectie vervangen door Thomas Kaminski, die sinds deze zomer aan de slag is bij de Engelse tweedeklasser Blackburn.

De Rode Duivels missen heel wat spelers deze interlandperiode. Yannick Carrasco ontbreekt vanwege een dijblessure. De met een hamstringblessure sukkelende Timothy Castagne is er evenmin bij. Zinho Vanheusden is out met een zware knieblessure. Eden Hazard is er wegens een coronabesmetting niet bij. Romelu Lukaku is nog twijfelachtig.