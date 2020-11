Renaat Schotte na de grote rondes: "Vuelta was beste van de klas"

Strenge Spanjaarden

"De Tourbubbel was kwetsbaar, maar had het geluk dat de wedstrijd in de juiste periode van dit aparte jaar viel. De Giro heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt omdat ze zijn blijven vasthouden aan de pitoreske aankomstplaatsen in een zwaardere coronaperiode. En de Vuelta heeft de renners goed apart gehouden."

Vooraf had niemand het durven te voorspellen, maar de Tour heeft Parijs gehaald, de Giro Milaan en de Vuelta Madrid. "De grote rondes zijn alle drie in een andere periode van de tweede golf georganiseerd. Dat scheelt een slok op de borrel", vertelt Renaat Schotte.

"Op het einde van de Vuelta hebben we ook uren commentaar moeten geven met een mondmasker", getuigt Schotte. "We spartelden niet tegen, maar evident vonden we het niet."

Zootje ongeregeld in Frankrijk

"De Ronde van Frankrijk vond ik een zootje ongeregeld achter de schermen", gaat onze verslaggever voort. "Corona of niet, het was er business as usual."

"De Fransen klopten zich wel vaak op de borst, maar ze hadden ook meeval dat de tweede golf nog niet op volle toeren draaide."



"Veel moeite om hellingen af te sluiten hebben ze niet gedaan in de Tour. Dat was in de Vuelta wel even anders. Daar moest je het niet in je hoofd halen om op sommige plaatsen op te duiken."



"Tim Wellens bijvoorbeeld heeft op een seminarie. Dat domein was afgesloten voor de buitenwereld. Het peloton reed er door een poort naar binnen, een andere toegang was er niet."

"De bubbels waren nooit waterdicht", weet Renaat Schotte ook, "maar in de Vuelta heb ik geen enkele renner in het hotel gezien. De coureurs leefden er strikt gescheiden. Dat viel me echt op."