Opleiding profvoetballers: Anderlecht is beste Belgische leerling van de klas

In Europa zijn 42 profvoetballers actief die hun opleiding op Neerpede genoten. Paars-wit staat daarmee op de 21e plaats op de ranking, die wordt aangevoerd door Partizan Belgrado (85 spelers), gevolgd door Ajax (77) en Dinamo Zagreb (71). Hoe de andere Belgische clubs het doen? Standard is 26e met 37 spelers, Racing Genk 28e met 36 spelers.

Het CIES maakte ook een ranglijst op basis van enkele kwaliteitscriteria per speler, zoals het aantal gespeelde competitiematchen het afgelopen jaar, de sportieve waarde van zijn club en de leeftijd van de speler. Op die ranking prijkt Anderlecht op de 9e plaats.

Wanneer alleen rekening gehouden wordt met de voetballers die in de 5 grote competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk), dan is Real Madrid hofleverancier met 43 opgeleide spelers. Op ruime afstand volgen Barcelona (32) en Lyon (31). Anderlecht is op die ranking 39e met 12 spelers.

De namen van die 12 spelers: