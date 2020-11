Oostende en Antwerp Giants treffen elkaar in kwartfinales van beker

De formule voor de Beker van België werd onlangs gewijzigd door de coronaproblematiek. Dit seizoen zullen er alleen clubs uit 1e klasse deelnemen aan het bekertoernooi.

Zes eersteklassers zijn meteen zeker van een plek in de kwartfinales, de 4 laagst geklasseerde ploegen op het moment van de stopzetting van het kampioenschap vorig seizoen moeten in een play-in strijden om de laatste twee plaatsen in de kwartfinales.

Aalst neemt het in deze play-in op tegen Luik en Brussels treft Mechelen. Deze ontmoetingen (met heen- en terugmatch) moeten voor 20 januari afgewerkt zijn, de exacte data volgen later.

In de kwartfinales kijkt Bergen de winnaar van het duel tussen Aalst en Luik in de ogen. Brussels of Mechelen moet tegen Limburg United aan de slag. Verder is er de kraker tussen Oostende en Antwerp en speelt Leuven tegen Charleroi. De heenwedstrijden zijn voorzien op 22 januari, de returns volgen twee dagen later.

De halve finales zijn op 5 (heen) en 7 (terug) februari voorzien. De finale staat op 21 maart 2021 geprogrammeerd. Vorig jaar won Antwerp de beker door Charleroi te verslaan in de finale.