IN BEELD: de 16 (!) WorldTourzeges van onze coureurs, met Wout van Aert op kop

Het wielerseizoen zag er dit jaar wat anders uit, maar voor de Belgische wielrenners is die wel prima verlopen. Geen enkel land doet beter dan 16 zeges in de WorldTour, de Champions League van de koers. Wout van Aert was de uitblinker met 5 overwinningen.

1) Dries Devenyns - Cadel Evans Great Ocean Road Race (02/02)

Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step) is geen veelwinnaar, maar op zijn 36e boekt hij wel voor het eerst een zege in de WorldTour. Aan de andere kant van de wereld flitst de luxeknecht van Julian Alaphilippe naar de overwinning in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. In een lepe finale verschalkt hij de jonge Rus Pavel Sivakov van Ineos.

2) Jasper Stuyven - Omloop Het Nieuwsblad (29/02)

In de opener van het Belgische wielerseizoen staat een landgenoot op het hoogste schavot. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) speelt het in de Omloop Het Nieuwsblad slimmer dan Yves Lampaert.

3) Tiesj Benoot - rit 6 Parijs-Nice (13/02)

Parijs-Nice is de laatste koers die nog plaatsvindt voor het wielrennen enkele maanden moet buigen voor het coronavirus. In de voorlaatste etappe wint Tiesj Benoot een eerste keer voor zijn nieuwe werkgever Sunweb. Hij komt solo aan en mag zelfs dromen van de eindzege, maar die gaat een dag later toch naar de Duitser Schachmann.

4) Wout van Aert - Strade Bianche (01/08)

Na bijna een half jaar coronapauze opent Wout van Aert (Jumbo-Visma) deel 2 van het wielerseizoen met een indrukwekkende reeks. Die begint in de fabelachtige koers Strade Bianche. Op Le Tolfe, de laatste witte hindernis van de dag, rukt hij zich machtig los om alleen aan te komen op de Piazza del Campo in Siena.

5) Wout van Aert - Milaan-Sanremo (08/08)

Een week later heeft Wout van Aert zijn eerste monument te pakken. In Milaan-Sanremo rekent hij af met Julian Alaphilippe. De Franse klasbak gaat solo op de Poggio, maar in de afzink moet hij Van Aert laten terugkeren. Onze landgenoot laat zich niet uit zijn evenwicht brengen en speelt het meesterlijk uit in de sprint.

6 en 7) Remco Evenepoel - rit 4 en eindzege Ronde van Polen (08 en 09/08)

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) mag zich opmaken voor zijn allereerste grote ronde: de Ronde van Italië. Als opwarmer wint hij elke wedstrijd waaraan hij deelneemt: de Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve, de Ronde van Burgos én de Ronde van Polen. Met een solo van 50 kilometer in de voorlaatste etappe zet Evenepoel de WorldTour-wedstrijd naar zijn hand. Aan de finish laat de 20-jarige renner het rugnummer van zijn onfortuinlijke ploegmaat Fabio Jakobsen zien. De Nederlander is 2 dagen eerder keihard het decor ingeknald.

Remco Evenepoel steekt Fabio Jakobsen een hart onder de riem.

Een week later heeft Evenepoel zelf brute pech wanneer hij van een brug tuimelt in de Ronde van Lombardije. Zijn debuut in een grote ronde komt er dit jaar niet.

8) Wout van Aert - rit 1 Dauphiné (12/08)

Net als vorig jaar scoort Wout van Aert ook in de Dauphiné, de opwarmer voor de Ronde van Frankrijk. In rit 1 heeft de man in supervorm meteen prijs. Op een aankomst voor punchers is Van Aert de sterkste.

9) Wout van Aert - rit 5 Tour de France (02/09)

Alles wat Wout van Aert aanraakt, verandert in goud. In de Tour moet hij zich in het zweet werken voor zijn kopmannen Primoz Roglic en Tom Dumoulin, maar wanneer hij een keer voor eigen rekening mag rijden, is het meteen bingo. Rit 5 eindigt op een massasprint met Van Aert als winnaar.

10) Wout van Aert - rit 7 Tour de France (04/09)

"Eentje is geentje", moet Wout van Aert denken, want diezelfde week wint hij nog een etappe in de Ronde van Frankrijk. Van Aert voelt zich de koning te rijk in een waaierspektakel en droogt iedereen af aan de streep. "En weer deed hij het alleen", merkt Michel Wuyts op.

11) Tim Merlier - rit 6 Tirreno-Adriatico (12/09)

Tijdens de Tour warmen de Girorenners zich op in Tirreno-Adriatico. Uittredend Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix) flitst er naar zijn eerste WorldTour-zege. In rit 6 klopt hij o.a. veelwinnaars Pascal Ackermann en Fernando Gaviria.

12) Jasper Philipsen - rit 1 BinckBank Tour (29/09)

De BinckBank Tour begint met een massale valpartij in de slotkilometers. Jasper Philipsen (Team Emirates) ontsnapt aan de hectiek en sprint op zijn 22e naar zijn 2e WorldTour-zege. Vorig jaar had hij in Australië al een keer gewonnen.

13) Yves Lampaert - Brugge-De Panne (21/10)

De Driedaagse Brugge-De Panne, herleid tot 1 wedstrijd, mondt uit in een spektakelstuk. Een voor een waaien de renners het decor in. Yves Lampaert niet, hij sluipt in de finale weg uit een kopgroep met sterke beren.

14) Tim Wellens - rit 5 Vuelta (24/10)

In de Ronde van Spanje dikken onze landgenoten de score nog wat aan. Tim Wellens (Lotto-Soudal) neemt sportieve revanche. Voor de Tour moest hij afhaken, maar in de Vuelta komt hij wel op en top aan de start. Het levert Wellens meteen een zege op in de openingsweek. Op een aankomst bergop gaat hij harder dan zijn medevluchters Guillaume Martin en Thymen Arensman.

15) Tim Wellens - rit 14 Vuelta (04/11)

Tim Wellens heeft de smaak te pakken, want ook in de slotweek van de Vuelta schiet hij raak. Opnieuw regelt Wellens een lastige finale met veel vertrouwen. Michael Woods en Zdenek Stybar bijten in het zand.

16) Jasper Philipsen - rit 15 Vuelta (05/11)

Jasper Philipsen sluit de rij met zijn eerste overwinning in een grote ronde. Hij overleeft een lastige heuveletappe en wint de langste rit in deze Vuelta. Na bijna 231 km neemt Philipsen sprintbom Ackermann te grazen. De ontlading na de finish is groot.

WorldTourzeges in 2020 1. België 16 stuks 2. Slovenië 14 3. Italië 12 4. Australië 11 5. Groot-Brittannië 10

Nederland eindigt met 6 zeges op de 9e plaats. Mathieu van der Poel is goed voor 4 stuks: rit 7 in de Tirreno, de slotrit en de eindzege in de BinckBank Tour en de Ronde van Vlaanderen natuurlijk.

Vaandeldraagsters D'hoore en Kopecky bij de vrouwen