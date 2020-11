Geen spelers uit de Premier League bij Denemarken-Zweden

Het Verenigd Koninkrijk sloot zaterdag met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken. Burgers van het Verenigd Koninkrijk en diegenen die een geldig visum hebben, mogen wel vanuit Denemarken naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Die moeten wel 14 dagen in quarantaine gaan.

Door die nieuwe maatregelen zullen Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) en Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) niet aantreden voor Denemarken tegen Zweden.

De Zweden moeten het dan weer stellen zonder Victor Lindelof (Manchester United), Robin Olsen (Everton), Emil Krafth (Newcastle) en Ken Sema (Watford). Filip Helander, die in Schotland voor de Rangers speelt, is er evenmin bij.

De bondscoaches van Denemarken en Zweden hebben intussen een handvol vervangers opgeroepen. Daar zijn vooral veel spelers bij uit de eigen nationale competities.

"Wanneer de spelers meer dan 5 dagen in quarantaine moeten gaan, zijn de clubs niet verplicht om hun spelers vrij te geven", zegt de Zweedse bond in een persbericht. De spelers die in het Verenigd Koninkrijk aantreden, zullen volgens de Zweedse federatie wel afgestaan worden voor de Nations League-wedstrijden tegen Kroatië (14/11) en Frankrijk (17/11).

Denemarken hoopt ook op zijn Premier League- en Championship-spelers te kunnen rekenen voor de beslissende Nations League-matchen tegen IJsland (15/11 in Kopenhagen) en de Rode Duivels (18/11 in Leuven). "Het is cruciaal dat we ons sterkst mogelijke team kunnen opstellen tegen IJsland en België", vindt bondscoach Kasper Hjulmand.

De Deense bond betreurt dat er vanuit het Verenigd Koninkrijk intussen nog altijd niet duidelijk gecommuniceerd werd over in welke mate de reisrestricties gelden voor de Deense internationals.