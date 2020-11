Fiorentina zet coach Iachini op straat en haalt oude bekende als vervanger

Giuseppe Iachini stond net geen jaar aan het roer bij Fiorentina. De 56-jarige Italiaan nam in december 2019 het roer over van Vincenzo Montella, maar veel progressie kon het team niet boeken onder zijn hoede. Ook het nieuwe seizoen bracht weinig beterschap.

Na 7 speeldagen telt Fiorentina 8 punten en dat is te weinig, vindt het ambitieuze bestuur. Iachini kreeg maandag zijn C4 en wordt opgevolgd door Cesare Prandelli, een publiekslieveling van de Fiorentina-fans.

Prandelli was tussen 2005 en 2010 al eens coach van de club uit Firenze. In die periode loodste hij Fiorentina met frivool voetbal 2x naar de Champions League. In 2008 haalde de club de halve finales van de UEFA Cup. Na zijn vertrek bij Fiorentina was Prandelli 4 jaar lang bondscoach van Italië. Daarna was hij onder meer aan de slag bij Galatasaray, Valencia en Genoa.