Extra Time over Bongonda: "Intrinsiek alles om topspeler te zijn, maar te wisselvallig"

"Ik wil het ook nog even hebben over zijn positie op het veld", zegt Gert Verheyen nog. "Hij maakt bijna al zijn goals vanaf de rechterkant of centraal. Als hij rechts speelt, zal hij meer goals maken. Eén probleem: Ito is veel beter vanop rechts dan vanop links.”



"Bongonda begon tegen STVV op links, maar hij scoort na 4 minuten vanop rechts en is daar dan blijven staan. Ik vraag me dan af of hij dat gewoon zelf beslist, want na de pauze stond hij weer links."

"Een trainer zegt weleens dat je van flank mag wisselen, maar dan is het niet de bedoeling dat je dat na 4 minuten doet en daar dan de rest van de match blijft staan."



"Het Arjen Robben-syndroom", besluit Frank Raes.