Eli Iserbyt: "Europese titel gevierd met ribbetjes, mijn lievelingseten"

"Dat het geen feestnacht was is niet erg, ik heb nog veel doelen"

Hoe heeft Iserbyt zijn eerste trui bij de profs dan gevierd? "Met ribbetjes, mijn lievelingseten. Ik heb niet veel geslapen, niet in de Europese trui trouwens, want ik heb de cross vaak herbeleefd. Ik besef het nog niet goed, maar dat besef zal de komende dagen nog wel volgen."

"Dat is fijn thuiskomen. Normaal zou ik er een stevigere feestnacht op hebben zitten, maar dat kon nu natuurlijk niet", vertelde een frisse Iserbyt vanmorgen aan Sporza. "Maar dat is niet erg, het seizoen is nog lang en ik heb veel doelen. En woensdag is het al opnieuw cross. Die vaten hebben mijn fans nog tegoed."

"Belgisch kampioen worden is een groot doel"

"Stilaan kan ik de verwachting rond mij inlossen en daar ben ik blij mee", gaat Iserbyt verder. "Die mooie overwinningen zijn bepalend voor je carrière. Het BK in Meulebeke staat dan ook met rood omcirkeld in mijn agenda."

"Het parcours ligt me goed en is maar een kwartier rijden van bij mij thuis. Vorig jaar was ik echt gebrand op de Belgische titel en dat is toen niet gelukt. Voor het EK was ik daardoor ook extra hongerig."

En het WK? "Dat is nog iets anders, het parcours in Oostende is minder mijn ding. Maar die wereldtitel ooit pakken blijf het absolute doel. Daarvoor ben ik crosser geworden en train ik elke dag."