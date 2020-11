Dit gezien? Prachtgoal Mpoku, struikelende Tierney en schminkende Keane

Mpoku vanaf 25 meter

Paul-José Mpoku is sinds begin dit jaar zijn pensioen en dat van zijn kinderen aan het veilig spelen in Abu Dhabi. Dat de ex-Standard-speler nog maar weinig van zijn kwaliteiten heeft ingeboet, liet hij afgelopen weekend zien met een knal vanaf zo'n 25 meter.

Schorpioenentrap in Duitsland

Het doelpunt van Mpoku was nog niet eens het mooiste van het voorbije weekend. Daarvoor moeten we naar Duitsland, waar de Oostenrijker Valentino Lazaro met een acrobatische schorpioenentrap uitpakte. Een heerlijke goal, maar wel een magere troost voor Mönchengladbach, dat ondanks Lazaro's treffer verloor in Leverkusen.

Tierney leidt al "dansend" nederlaag in voor Arsenal

Arsenal werd in eigen huis pijnlijk te kijk gezet door Aston Villa. Dieptepunt in de match was misschien wel een frivoliteit van verdediger Kieran Tierney die helemaal de mist in ging. De linksachter van Arsenal struikelde en spartelde op komische wijze na zijn foute baltoets.

Speler van Corinthians verliest tanden, maar speelt voort

De Venezolaanse international Romulo Otero is van geen kleintje vervaard, dat is na gisteren wel duidelijk. In een potig duel met een speler van Atletico in de Braziliaanse competitie verloor hij 4 tanden. Niet getreurd, want de tanden werden gewoon opgeraapt, aan de zijlijn ingeleverd en Otero speelde doodleuk verder. Een dag later ging Otero naar de tandarts om het zaakje weer in orde te brengen.

Macho Keane moet zichzelf schminken