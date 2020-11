David Goffin staat nog net in de top 15, Elise Mertens blijft 21e

Goffin staat 15e

Bij de mannen komt Daniel Medvedev, die het Masters 1000-toernooi in Parijs op zijn naam schreef, de top 4 binnen, ten koste van Roger Federer.

De top 3 blijft onveranderd met Novak Djokovic op 1, Rafael Nadal op 2 en Dominic Thiem op 3. Roger Federer staat al een tijdje aan de kant en keert pas volgend jaar terug op de baan.

David Goffin zakt van 14 naar 15. Onze landgenoot sneuvelde in Parijs in de 2e ronde tegen de Slovaak Norbert Gombos en moest eerder in dezelfde ronde voor zijn eigen fans in Antwerpen het onderspit delven.

Kimmer Coppejans (177) en Ruben Bemelmans (225) geven ook een plaats prijs. Steve Darcis, die zijn racket al aan de haak gehangen heeft, verliest 2 plekken (269), net als Arthur De Greef (329).