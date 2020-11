Zo won Roglic de Vuelta: boni's, sterke ploeg en hulp uit onverwachte hoek

De Vuelta is een prooi geworden van Primoz Roglic, die in een driestrijd Richard Carapaz en Hugh Carthy afhield. Roglic sloeg een slag in de enige tijdrit in Spanje, maar bouwde zijn eindzege ook op 3 pijlers: bonificaties, een sterke ploeg en af en toe wat hulp uit onverwachte hoek.

Roglic is de koning van de bonficatieseconden in Vuelta

Primoz Roglic sprokkelde in deze Vuelta maar liefst 48 bonificatieseconden. Dat dankt hij niet alleen aan zijn 3 ritzeges in ritten in lijn, maar ook aan zijn 3 tweede plaatsen. Die 48 seconden zijn er 32 meer dan Richard Carapaz. Het verschil tussen Roglic en Carapaz in de eindstand? Die was 24 seconden.

Vuelta a España klassement naam ploeg resultaat 1 Primož Roglic TJV 72:46:12 2 Richard Carapaz IGD +24 3 Hugh Carthy EF1 +1:15 4 Daniel Martin ISN +2:43 5 Enric Mas MOV +3:36 6 Wout Poels TBM +7:16 7 David De La Cruz UAD +7:35 8 David Gaudu GFC +7:45 9 Felix Großschartner BOH +8:15 10 Alejandro Valverde MOV +9:34 alles weergeven

Sterke ploegmaats met Kuss en Hofstede als exponenten

Dat Jumbo-Visma in de breedte de sterkste ploeg was in de Vuelta staat buiten kijf, ook al moest de Nederlandse ploeg de zege in het ploegenklassement aan Movistar laten. Roglic kreeg in de breedte heel veel steun, maar wij pikken er de acties van Sepp Kuss en Lennard Hofstede uit. Kuss nam zijn kopman op sleeptouw toen die op de Angliru moest passen en Hofstede kwam als geroepen op La Covatilla toen Carapaz zijn laatste troef op tafel gooide. Twee keer kon Roglic zo de schade beperken.

Een beetje hulp uit onverwachte hoek kan geen kwaad