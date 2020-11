VIDEO: alle goals van speeldag 12 met o.a. de 10 om te zien in Kortrijk-Beerschot

Kijk hier naar alle goals van speeldag 12 in de Jupiler Pro League. De spectaculaire 3-3 van KV Mechelen-Charleroi op vrijdagavond en de vooroorlogse 5-5 in Kortrijk-Beerschot springen het meest in het oog. Maar ook de Limburgse derby en enkele topaffiches op zondag leverden knappe goals op.