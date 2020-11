Seizoenseinde in mineur: Jago Geerts breekt zijn arm bij val in Trentino

Bekijk de val:

Veel stond er niet meer op het spel in Italië, want de Fransman Tom Vialle had zich eerder al verzekerd van de wereldtitel.

In de 1e reeks stuurde Jago Geerts zijn Yamaha naar de 4e stek, maar in reeks 2 liep het mis voor de jonge Belg. Geerts kwam ten val en liep daarbij een breuk op in zijn bovenarm. Hij zal zo snel mogelijk terugkeren naar België voor verdere medische onderzoeken.

Kleine troost voor zijn team Yamaha: Geerts' ploegmaat Ben Watson werd 3e in reeks 1 en won de 2e reeks en dat volstond voor de eindzege in de GP van Trentino.