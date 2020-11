Nina Derwael verdedigt haar WK-titel in Japan en niet in Denemarken

De precieze data van het evenement moeten nog bekend worden gemaakt door de internationale turnfederatie FIG, maar wat wel vast staat is dat het toernooi in Japan zal plaatsvinden. Nina Derwael verdedigt haar WK-titel aan de brug met ongelijke leggers.

Vlak na het 50e WK artistieke gymnastiek wordt ook de 38e editie van het WK ritmische gymnastiek georganiseerd in Kitakyushu. Nooit eerder werden beide toernooien in hetzelfde jaar in dezelfde stad gehouden.

Normaal gezien vindt het WK turnen nooit in een olympisch jaar plaats, maar dat zal in 2021 anders zijn. Dat heeft alles te maken met het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio. In 2023 vindt het WK artistieke gymnastiek plaats in Antwerpen.

Kopenhagen, dat ook al afzag van de Tour-start, krijgt in 2021 wel het EK voetbal over de vloer. De Rode Duivels spelen er op 17 juni tegen Denemarken.