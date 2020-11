Jess Thorup begint nieuwe avontuur met rammeling bij ex-team

Midtjylland is wel de regerende kampioen en staat ook 2e na 8 speeldagen in de Superliga met 16 punten, FC Kopenhagen staat pas 9e met 10 punten. Het verloor al 4 keer. Sønderjysk staat op kop met 17 punten.

Maar in zijn eerste partij in de competitie had de ex-coach van Gent en Genk wel "prijs". Op het veld van FC Midtjylland werd het een 4-0-nederlaag, waarbij Kopenhagen de wedstrijd eindigde met 10 man.

Thorup: "Niet wat ik hoopte en geloofde"

Thorup zat er maar geslagen bij. Zijn team werd overlopen na de rust en de score kon makkelijk nog hoger liggen. "Het was niet de match waar ik op hoopte en waarin ik geloofde", reageerde Thorup. "Al wil ik ook Midtjylland feliciteren met hun powervoetbal."

"De eerste 30-35 minuten waren oké, al waren we iets te passief. Ik neem de verantwoordelijkheid voor de tactische keuze om man tegen man te spelen in plaats van in zone. We hebben daar niet lang op kunnen trainen, maar ik vond het nodig om iets nieuws te proberen."

"Maar als zij naar voren trokken, hadden zij het vertrouwen, terwijl bij ons de negatieve gedachten over onze problemen overheersten. We hebben veel talent, maar als we niet de moed hebben om ernstig te spelen, is het een kwestie van tijd voor we overspoeld worden."

"Ik dacht dat we dichter bij hen aanleunden, maar de weg is nog lang en we hebben nog heel wat trainingswerk. Voor de volgende match over 2 weken na de interlandbreak moeten we de spirit en het geloof terugbrengen."