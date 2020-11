Engeland houdt België uit finale World Cup of Darts

Huybrechts speelde een sterke partij, maar moest uiteindelijk met 4-3 de duimen leggen voor Smith, de vicewereldkampioen van 2019. In het beslissende leg had Huybrechts de kans om het eerste punt voor België binnen te halen, maar miste de 35-jarige Antwerpenaar dubbel achttien voor winst. Smith prikte vervolgens wel dubbel zes weg.

Van den Bergh kwam tegen Cross, de wereldkampioen van 2018, nog dichter bij winst. De World Matchplay-winnaar moest daarvoor dubbel twaalf gooien in het beslissende leg. Zijn pijl belandde ongelukkig op het ijzeren vakje van de twaalf, waarna Cross met dubbel twee de 4-3 overwinning binnenhaalde.

In de finale namen Smith en Cross het op tegen de Welshe toernooifavorieten Gerwyn Price (PDC-3) en Jonny Clayton (PDC-13). Wales won overtuigend met 3-0.

Met zijn broer Ronny schopte Kim Huybrechts het in 2013 tot de finale en bereikte hij later nog drie keer de halve finales. Met Van den Bergh trad hij voor de derde keer aan. In 2018 eindigde het voor Huybrechts en Van den Berg eveneens in de halve finales, vorig jaar waren de kwartfinales het eindstation.